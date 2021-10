L’Oréal Italia: Osservatorio Beauty, 'bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa' (2)

(Adnkronos) - Dall’analisi di tutte informazioni disponibili sulle donne italiane ed europee, abbiamo individuato 3 trend trasversali. Per le donne italiane ed europee il senso di benessere è molto incentrato sulla cura di sé, ed è sempre più vissuto come un piacere, una coccola. Da un lato aumenta quindi l’uso di prodotti che permettono di ottenere specifici risultati (idratazione, antirughe, ecc.) o di combattere problematiche della pelle, e di accessori che completano i gesti di cura viso e corpo. Il make-up invece ha visto in tutti i paesi un ritorno a un’applicazione un po’ più semplice e forse anche più divertente.

Dall’altro lato, il desiderio di sentirsi e mostrarsi belle porta a una maggiore accettazione di pratiche estetiche permanenti e non permanenti, come tatuaggi e piercing (il 49% delle donne italiane dichiara di avere tatuaggi o piercing, in netta crescita verso la precedente rilevazione del 2016; nel Regno Unito la percentuale è addirittura del 70%). Abbiamo inoltre osservato un crescente interesse verso pratiche più o meno invasive di chirurga estetica, tendenza sicuramente accentuata dal nuovo stile di vita indotto dall’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo e del cosiddetto “effetto Zoom boom”.