Elezioni: Oddati (Pd), 'Carfagna non confonda ruolo istituzionale e quello politico'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Domani Mara Carfagna sarà a Battipaglia per incontrare la candidata a sindaco Cecilia Francese. Nulla da eccepire, visto che chiuderà la campagna elettorale insieme alla candidata sul palco di Piazza Amendola. Trovo invece molto da eccepire rispetto alla presenza del Ministro nella casa comunale e nell’ultimo giorno utile di campagna elettorale. Per giunta con la sindaca che è ricandidata". Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.

"Una confusione palese tra ruolo istituzionale e propaganda elettorale. Penso, invece, che il Ministro debba giungere a Battipaglia rispettando la sua funzione di esponente di Forza Italia e non quella di Ministro per sostenere un altro candidato. Questo sarebbe un atto sbagliato e molto discutibile oltre che un atteggiamento intollerabile anche in virtù della sua assenza dal territorio da circa sei anni ed un impegno che nulla ha prodotto fino ad oggi in termini di sviluppo. Le passerelle politiche non aiuteranno di certo la città a crescere”.