Così la digitalizzazione sta trasformando il mondo degli studi professionali

La trasformazione digitale – insieme al tema della sostenibilità – rappresenta la stella polare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di conseguenza dello sviluppo e della crescita del nostro paese nel corso dei prossimi anni.



Non c’è interlocutore pubblico o privato che non metta il digitale al primo posto tra le linee guida principali per innescare la trasformazione del modello di sviluppo dell’Italia, anche a seguito dell’emergenza pandemica, e affrontare i problemi strutturali che da anni affliggono il tessuto imprenditoriale, soprattutto al capitolo della competitività delle imprese.



In questo quadro, anche il settore degli studi legali e professionali – tra i soggetti fondamentali del sistema economico – ha iniziato ad abbracciare con sempre più convinzione questa trasformazione con approccio strategico e visione d’insieme.



Dal nostro osservatorio privilegiato – in qualità di azienda che supporta in Italia oltre 20 mila studi legali nel loro percorso tecnologico – vediamo che il cambiamento digitale in corso sta già influendo positivamente sul modo di operare degli studi legali, come di tutti i professionisti in generale.



Notiamo una crescita costante degli investimenti in soluzioni cloud da parte di avvocati, così come avviene per commercialisti, consulenti del lavoro e studi tecnici, che stanno toccando con mano la correlazione fra tecnologia e aumento dell'efficienza organizzativa degli studi e quindi della conseguente redditività. Anche perché il livello odierno dei software per gli studi legali è talmente avanzato, che mette loro a disposizione oltre ai servizi di assistenza, anche il supporto per attività di formazione, consulenza e personalizzazione.



Si stanno diffondendo sempre più soluzioni gestionali realmente innovative per lo studio legale, che vadano al di là del mero processo civile telematico che ha trainato l'informatizzazione degli stessi a partire dal 2014.



Oggi soluzioni cloud per la gestione dell'agenda, time-sheet, fatturazione, controllo di gestione, che consentano accesso da ogni device (pc, smartphone, tablet), sono una realtà in quasi il 50% degli studi legali italiani di tutte le dimensioni, che sono di conseguenza più competitivi e produttivi rispetto al passato. Vi è una forte correlazione tra il successo di uno studio e l’implementazione di strumenti digitali che permettono tra l’altro la gestione dei clienti in remoto e la stretta collaborazione tra team interni ed esterni allo studio in ambienti sicuri e fluidi.



In questa nuova era digitale, la vera sfida dei prossimi anni per gli avvocati sarà legata all'espansione del proprio ruolo e dei propri ambiti di competenza. Gli studi legali sono consapevoli che le tecnologie digitali rappresentano un prezioso alleato nella definizione di strategie e modelli di business innovativi, ma che incidono in modo determinante sull'organizzazione stessa del lavoro e sulle attività delle persone.



In questo senso, è importante valutare il modo in cui la tecnologica deve inserirsi all’interno della realtà in cui deve essere applicata, e che quindi non può fare a meno di professionisti che siano preparati ad accoglierla e a farne una leva importante di competitività e di innovazione dei processi.



Le persone restano centrali per la trasformazione digitale nel settore degli studi legali. Tale trasformazione, infatti, non è relativa solamente alla tecnologia, ma ai professionisti che ci sono dietro e sono proprio questi soggetti che, con le loro competenze e capacità, rappresentano la chiave di volta del successo di una graduale trasformazione digitale della professione.

*General manager BU Market Specific Solutions di Teamsystem