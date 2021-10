Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Mi chiedo cosa ci sia di centro in questo centrodestra. Si tratta di destra, la parte moderata è ormai accessoria e ben poco visibile. E' un problema per l'Italia, perchè non è così dalle altre parti in Europa. Mio chiedo dove è finita la destra conservatrice e europeista, mi sembra un problema molto serio". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.