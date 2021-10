Castelli: "Operative le agevolazioni fiscali per i giovani per l'acquisto prima casa"

“Investire sulle giovani generazioni, sia in termini economici che di fiducia, vuol dire investire sul futuro del Paese!

Lo abbiamo fatto, come MoVimento 5 Stelle, in questi anni, favorendo la creazione di imprese under 35, con misure come il fondo “On - Oltre nuove imprese a tasso zero”, gestito da Invitalia, che ha già finanziato 583 iniziative, concesso agevolazioni per 132 milioni di euro e creato 3010 nuovi posti di lavoro, o incentivando l’assunzione di “under 36” con un esonero contributivo riservato ai datori di lavoro che nel 2021 assumono giovani o ne stabilizzano il rapporto a termine. Lo stiamo facendo, in modo importante, anche con le agevolazioni fiscali ed il Fondo di garanzia con cui aiutiamo i ragazzi e le ragazze ad acquistare la prima casa. Garantiamo così la piena indipendenza dalla famiglia di origine.

Da oggi è operativo il bonus “prima casa per gli under 36”, che abbiamo introdotto con il Decreto “Sostegni Bis”, un’insieme di agevolazioni fiscali che prevedono, per i giovani con meno di 36 anni ed Isee fino a 40mila euro annui, l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa ed esenta dall’imposta sostitutiva i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni. Ed a queste si aggiunge la garanzia dello Stato prevista dal “Fondo di garanzia per la prima casa”. Con il Decreto “Sostegni Bis”, infatti, abbiamo previsto che, per le coppie con uno dei componenti under 35, le famiglie monogenitoriale con figli minori, i giovani che non abbiano compiuto i trentasei anni ed i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, la garanzia sui mutui possa arrivare fino all’80% della quota capitale.

Ma lo faremo, con maggiore incisività, con le risorse del PNRR, dove i giovani rappresentano uno dei target trasversali. Investendo, sempre di più, in formazione e accesso al lavoro. Ai giovani vanno dati fiducia ed opportunità. Ne sono sempre stata convinta. Possono sembrare piccole cose, invece cambiano profondamente la società”. Così, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.