Calcio: Pochettino, 'Mbappé sarà professionale fino alla fine, Psg spera ancora che rinnovi'

Parigi, 14 ott. - (Adnkronos) - "Non ho dubbi che Kylian non verrà condizionato dai rumors. Il Psg ha ancora la speranza di rinnovare il suo contratto, è normale che voglia sedurlo. La situazione è aperta". L'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, si esprime così sulla situazione di Kylian Mbappé in scadenza di contratto al termine di questa stagione e, secondo diversi rumors di mercato, pronto ad accasarsi al Real Madrid dall'anno prossimo. "È un ragazzo maturo a dispetto dei 22 anni. Quando uno firma un contratto ha degli obblighi professionali fino alla scadenza e non ho dubbi che sarà professionale fino alla fine. Da allenatore spero che resti più anni", aggiunge il tecnico argentino a 'El Partidazo de Cope'.