Calcio: Bastoni, 'Jorginho merita il pallone d'oro'

Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - "Il Pallone d’Oro secondo me lo deve vincere Jorginho che ha vinto Europeo e Champions, lo merita piu di chiunque altro". Così il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni nel corso di una diretta sul canale Twitch degli 'Autogol'.

"Il momento più bello di Euro 2020 è stato senza ombra di dubbio l’ultima parata di Gigio Donnarumma in finale -sottolinea il 22enne bergamasco-. Sono stati cinquanta giorni di bolla, e quello è stato il culmine di cinquanta giorni belli e sofferti, con tanta tensione. Mancini e lo staff sono stati fantastici a tenere un ambiente rilassato, ma anche nelle migliori famiglie non è semplice convivere cinquanta giorni, 24 ore su 24 insieme. Non c’è mai stato uno screzio o un litigio, c’è sempre stata una grande intesa,credo sia stato questo uno dei segreti al di là delle qualità tecniche".