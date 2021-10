Calcio: Altobelli, 'favorevole a mondiale ogni due anni, spero diventi presto realtà'

Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - "Da ex giocatore e da grande appassionato sono favorevole a giocare il mondiale ogni due anni. E' la competizione più importante per un calciatore e aspettare 4 anni è davvero troppo. Come tutte le idee rivoluzionarie sta trovando una forte opposizione ma mi auguro che la Fifa riesca a trovare una strada per rendere realtà questa proposta". Il campione del mondo del 1982 Alessandro Altobelli si esprime così all'Adnkronos in merito alla proposta della Fifa di disputare la Coppa del Mondo ogni due anni, idea rilanciata con forza dal presidente Gianni Infantino.

"Trent'anni fa la Coppa dei Campioni la giocava solo chi vinceva il campionato, ora la disputano le prime 4, all'inizio in tanti hanno gridato allo scandalo, ora la Champions League così piace a tutti -sottolinea l'ex attaccante di Inter e Juventus-. A chi dice che si rischiano di intasare i calendari io dico che si può cominciare ad abolire la Nations League che non serve a nulla e magari si potrebbero cambiare le qualificazioni snellendole, in particolare quelle sudamericane".