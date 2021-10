Black Friday 2021: tutti pazzi per il Livestream Shopping

Manca più di un mese all'attesissimo Black Friday 2021, l’evento di shopping (online e offline) che solo lo scorso anno ha portato ad acquisti pari a 1,5 miliardi di euro (a livello mondiale le vendite hanno invece superato i 4,8 miliardi di dollari). Tra le novità di questa nuova edizione vi è il Livestream Shopping, che solo quest’anno in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Il Livestream Shopping, infatti, è da alcuni anni in forte crescita in Asia e negli USA e si sta diffondendo anche in Europa, aiutando brand e retailer ad entrare in relazione con gli utenti attraverso video in diretta streaming direttamente sul sito eCommerce, sui marketplace e/o sui canali social. Tra le prime realtà a portare questa nuova tipologia di shopping in Italia vi è la neonata Marlene, la nuova piattaforma B2B di Livestream Shopping sviluppata da Flyer Tech, PMI innovativa specializzata in Digital Advertising e già creatrice di Transactionale.



Black Friday 2021 e Livestream Shopping: cosa aspettarci guardando all’esempio della Cina

Con l’inizio di novembre e l’avvicinarsi del Black Friday, si apre una stagione ricca di opportunità per gli shop. Per capire come il live streaming incida sulle vendite in questa stagione, basta guardare alla Cina, dove l’evento e la corsa agli acquisti che lo caratterizza sono anticipati dal Singles’ Day. Il festival, lanciato da Alibaba e tenuto ogni anno l’11 novembre, rappresenta oggi uno dei principali eventi commerciali del Paese, paragonabile al Black Friday negli USA e negli altri Paesi occidentali. Da alcuni anni, è il live streaming a trainare le vendite in questa occasione. Nel 2020, la campagna di prevendita sulla piattaforma di live streaming di Ailibaba Taobao Live ha generato 7.5 miliardi di dollari nei primi 30 minuti, facendo segnare un incremento del 400% sulle vendite rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

Ogni anno, durante il Singles’ Day numerosi streamer e influencer utilizzano questo canale per vendere online registrando numeri notevoli in termini di visualizzazioni e conversioni. Durante una live nel Singles’ Day del 2019, la streamer Viya Huang ha venduto prodotti per il valore di oltre 3 miliardi di yuan (circa 400 milioni di euro). Lo stesso anno, in una live tenuta insieme a Viya in occasione del lancio della propria fragranza in Cina, l’influencer Kim Kardashian ha raggiunto 13 milioni di utenti e venduto 150 mila bottiglie di profumo. Nel corso della prima sera del festival del 2020, lo streamer Austin Li ha raggiunto 140 milioni di utenti e venduto 10 milioni di prodotti per il valore di quasi 4 miliardi di yuan.



Livestream Shopping: che valore aggiunto può dare all’e-commerce?

Piattaforme di Livestream Shopping come Marlene aiutano a connettersi, anche a “livello umano”, con il proprio pubblico di riferimento attraverso contenuti video in tempo reale. Marlene consente agli e-consumer di acquistare il prodotto mostrato nella diretta senza dover cambiare la pagina web, semplicemente in una scheda al lato della diretta. In questo modo, l’esperienza di shopping è fluida, e l’utente non deve passare da un canale a un altro come avviene nelle live sui social. Questa tipologia di shopping garantisce un tasso di conversione di cinque volte superiore rispetto alla vendita digitale tradizionale (si parla di un +600% di engagement rate, +400% di prodotti aggiunti nel carrello e +669% sulle vendite).



Perché il Livestream Shopping può essere un’idea vincente per il Black Friday 2021?



“Per gli shop che si stanno preparando al Black Friday, puntare sul live streaming rappresenta un’ottima opportunità per accrescere la Customer Base e le vendite attraverso la creazione di shopping show in grado di intrattenere e coinvolgere l’audience”, spiega Marianna Chillau, CEO e co-founder di Marlene e Transactionale, nonché Presidente e fondatrice di 4eCom, Associazione di soluzioni digitali nel mondo dell’e-commerce.

“Il successo del Livestream Shopping in Cina e i numeri straordinari ottenuti dal Singles’ Day sono un chiaro segnale di come per vendere oggi sia fondamentale creare esperienze immersive e coltivare una community nutrita e affezionata allo shop. Un elemento che si ottiene soltanto coltivando relazioni di valore con la propria user base e connettendosi con questa in maniera diretta, che è esattamente ciò che il Livestream Shopping ambisce a fare, aggiungendo una terza dimensione allo shopping online, che potremmo anche chiamare il lato umano dell’eCommerce”.