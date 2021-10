Si conclude positivamente l'estate della ripartenza

Con TTG Experience 2021 si chiude ufficialmente la stagione estiva della ripartenza, che in casa Grimaldi Lines è stata caratterizzata da risultati positivi in termini di passeggeri trasportati e da una forte richiesta del mercato per le isole maggiori italiane.

“Sardegna e Sicilia sono state il cuore della nostra programmazione estiva – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines – In particolare abbiamo investito sulla Sardegna, potenziando negli anni la nostra presenza. Oggi mettiamo a disposizione del mercato un network di collegamenti marittimi con cui raggiungere comodamente sia il Nord che il Sud dell’isola, a bordo delle migliori navi della nostra flotta. Abbiamo inoltre recentemente inaugurato due linee marittime in servizio di continuità territoriale”.

È infatti operativa dal 23 settembre scorso la storica tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, che garantisce la continuità territoriale tra l’isola e il continente con tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni e con due scali intermedi ad Arbatax. In precedenza, nel mese di giugno, è stata invece inaugurata la linea Napoli Cagliari-Palermo, sempre in servizio di continuità territoriale e con frequenza settimanale da tutti i porti. Le nuove linee si affiancano alla Livorno-Olbia e alla Civitavecchia-Porto Torres, entrambe operative tutto l’anno, e alla stagionale Civitavecchia-Olbia, portando così a 7 il totale dei collegamenti offerti da Grimaldi Lines per la destinazione Sardegna.

La Compagnia di navigazione non offre solo la traversata via mare. Le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator consentono infatti di abbinare al viaggio una rilassante vacanza di mare presso le più note località di Sardegna e Sicilia, grazie ai pacchetti completi in formula nave + soggiorno presso strutture attentamente selezionate, tutti prenotabili online.

In termini di iniziative speciali, sul palcoscenico di Rimini ci sarà spazio anche per il progetto Grimaldi Educa, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie. Il cuore di Grimaldi Educa, oggetto di un Protocollo d’Intesa con il MIUR, sono i PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che per l’anno scolastico 2021/2022 tornano in presenza, assicurando agli studenti programmi formativi altamente innovativi e coinvolgenti. Ai PCTO si affiancano i viaggi di istruzione e i progetti didattici in viaggio, con un ricco programma di eventi previsti nei mesi primaverili sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e ritorno: sono già confermati Nave della Scienza, Nave della Musica, il Workshop IFS On Board e il viaggio evento Travel Game On Board.

Tornano infine i viaggi a tema, sempre sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e ritorno: 4 giorni di vacanza e divertimento, da sabato a martedì, con la formula collaudata dell’hotel on board. Prossimo appuntamento Halloween 2021, ma si lavora anche per la proposta di Capodanno 2022.