Salone libro: la partecipazione della Camera con pubblicazioni, Costituzione e arte

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Dopo dieci anni, la Camera dei deputati torna al Salone internazionale del libro di Torino in programma dal 14 al 17 ottobre 2021 al Centro espositivo di “Lingotto Fiere”. Presso lo stand (padiglione Oval T54-V55) condiviso con il ministero dell’Istruzione e il Senato della Repubblica, sarà presentata al pubblico -spiega un comunicato- la produzione editoriale della Camera dei deputati e saranno distribuite copie della Costituzione oltre a materiale informativo relativo alle sedi dell’Istituzione e al patrimonio artistico in esse conservato. Sarà inoltre l’occasione per far conoscere al pubblico del Salone del libro i contenuti del sito internet della Camera dei deputati e, in particolare, del sito “Camera giovani” dedicato alle iniziative che Montecitorio rivolge agli studenti.

La presenza della Camera all'appuntamento di Torino -conclude la nota- rafforza in maniera positiva la tendenza dell’Istituzione parlamentare ad avvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, alle tematiche della cittadinanza attiva, creando maggiori occasioni di confronto sul territorio.