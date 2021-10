Rugby: Nazionale, 34 azzurri convocati per il raduno di Verona

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il raduno di Verona, in preparazione delle Autumn Nations Seriesm in programma a partire dal 24 ottobre.

Trentaquattro gli Azzurri convocati nella seconda uscita ufficiale -dopo il raduno estivo a Pergine Valsugana- da Crowley che si appresta a guidare per la prima volta l’Italia sul campo nella finestra internazionale autunnale con gli Azzurri impegnati allo Stadio Olimpico di Roma il 6 novembre contro gli All Blacks, il 13 novembre a Treviso allo Stadio Monigo contro l’Argentina per poi chiudere il trittico di partite contro l’Uruguay -appena qualificatosi per la Rugby World Cup 2023 nel Girone A con gli Azzurri e la Nuova Zelanda- il 20 novembre allo Stadio Lanfranchi di Parma. Tutte le partite sono in programma alle 14.

Ventisei gli atleti convocati provenienti dalle due franchigie federali (13 Benetton e 13 Zebre) con cinque atleti esordienti tra cui Nemer alla prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore (Nocera, Fusco e Bruno gli altri giocatori che non sono mai scesi in campo con l’Italrugby ma che hanno preso parte ad altri raduni con gli Azzurri).