Roma: Quartapelle, 'Gualtieri per estradizione Battisti, Meloni prenda distanze da Bolsonaro'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Meloni non ha molti argomenti per evitare il disastro elettorale di Michetti e tira in ballo completamente a sproposito la vicenda Battisti e il rapporto tra Lula e Gualtieri". Così Lia Quartapelle responsabile Europa e Affari internazionali nella Segreteria del Pd.

"Gualtieri ha espresso il suo sostegno a Lula per le accuse ingiuste che gli erano state rivolte e da cui ora è stato riconosciuto innocente. Gualtieri è sempre stato a favore dell’estradizione di Battisti su cui peraltro Lula ha fatto autocritica chiedendo scusa all'Italia. Se Meloni vuole occuparsi di Brasile, lo faccia prendendo le distanze dal suo amico no vax Bolsonaro, responsabile delle politiche fallimentari sul contrasto alla pandemia che sono costate al Brasile centinaia di migliaia di morti, e della distruzione della foresta amazzonica, per cui è stato denunciato davanti alla Corte penale internazionale".