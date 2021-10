Roma: Bellanova, 'Conte non sa come vota M5S? Iv non ha dubbi e vota Gualtieri'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Com'è possibile che un leader politico non sappia cosa accade in casa sua? Le leadership si esercitano. Chi si candida a rappresentare un movimento dovrebbe assumere impegni un po' più ampi del solo titolo personale. Pena la credibilità della politica. Mentre Conte non sa come voterà il Movimento 5 Stelle a Roma domenica, noi non abbiamo dubbi. Italia Viva domenica a Roma vota Gualtieri". Così Teresa Bellanova su Fb.