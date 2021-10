Lavoro: Bonetti, 'con parità salariale altro passo concreto'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato, a prima firma Gribaudo, sulla parità salariale tra donne e uomini". Così la ministra Elena Bonetti su Fb.

"È il frutto del lavoro di tutte le forze politiche, che ho accompagnato in questi mesi e a cui sono grata per lo sforzo di composizione, necessario per raggiungere i risultati che l’Italia attende da anni. È una proposta che si integra con la certificazione per la parità di genere prevista dal Pnrr e contribuisce a dare attuazione alla strategia nazionale per la parità di genere. Un passo importante per costruire il futuro che l’Italia merita e in cui le donne devono essere protagoniste. Avanti ancora con il #pianoparità".