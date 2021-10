Green Pass: Faraone, '1 mld per tamponi gratis? diamoli a indigenti, famiglie e imprese'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Pacificazione vuol dire dare tamponi gratis a chi fa casino in piazza, parla di dittatura, minaccia di non rispettare le leggi, gira indisturbato senza vaccino definendo deficienti quelli che si vaccinano? Più che una pacificazione sarebbe la resa incondizionata del buonsenso. Il costo dei tamponi gratuiti ai no vax sarebbe di 1 mld di euro fino al dicembre 2021. Datemi una ragione valida per togliere queste risorse alla scuola, agli indigenti, alle imprese, e darle a chi rifiuta un vaccino gratis, già pagato con i nostri soldi”. Così su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.