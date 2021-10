Forza Nuova: Meloni a Lamorgese, 'lei sapeva ed ha permesso, ci riporta a strategia tensione'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Lei viene qui e ci dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri potevamo pensare che il problema fosse una sua sostanziale incapacità, oggi la tesi che ci viene a raccontare in questa aula è un'altra ed è molto più grave: quello che è accaduto sabato, è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni più bui della storia italiana, è stato calcolo, siamo tornati alla strategia della tensione". Così Giorgia Meloni in aula alla Camera dopo la risposta della ministra Luciana Lamorgese, durante il question time, all'interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.