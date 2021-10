Economia e finanza: gli avvenimenti di giovedì 14 ottobre

FINANZA

- webinar di S&P Global Ratings "Principi ambientali, sociali e di governance nei rating del credito". Ore 9,00.

ECONOMIA

- nell'ambito della V edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile evento ASviS "Italia 30: un paese in via di sviluppo sostenibile". Ore 10,00. In streaming.

- "Luciano Lama, uomo del sindacato e delle istituzioni". incontro di Fondazione Giuseppe Di Vittorio e Associazione

Luciano Lama. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente Senato. Palazzo Giustiniani.

- Rimini: convegno organizzato dall'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo " Il Turismo alla prova del PNRR: quali innovazioni per ridare fiducia". Ore 10,30. Presso TTG Travel Experience, Fiera.

- Roma: il presidente della Covip, Mario Padula, presenta il Quadro di sintesi sulle politiche di investimento delle Casse di previdenza professionali. Ore 11,00. Piazza Augusto imperatore.

- Benevento: presentazione del nuovo protocollo d'intesa tra Piccola Industria Confindustria e il Dipartimento della Protezione Civile. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Pastificio Rummo, via dei Grandi Maestri Pastai, 1.

- tavola rotonda organizzata dallo studio legale internazionale Cleary Gottlieb dal titolo "Più verdi e più resilienti. Il futuro degli aeroporti europei". Ore 14,00. Partecipano, fra gli altri, Pierluigi Di Palma, presidente ENAC; Carlo Borgomeo, presidente Assaeroporti; Oliver Jankovec, d.g. di ACI Europe; Henrick Mork, d.g. Concorrenza e direttore Trasporti Commissione Europea; Mario Sebastiani, professore Università Tor Vergata e gli avvocati di Cleary Gottlieb Mario Siragusa e Cesare Rizza.

- Torino: presentazione del libro "Inversione a E" di Renato Mazzoncini, a.d. di A2A sul tema della mobilità sostenibile, nell'ambito del Salone Internazionale del Libro. Ore 14,15. Lingotto Fiere, sala Ambra.

- Genova: Tappa del Roadshow di Presentazione di Connext 2021 "Focus Industria 4.0". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing. Istituto Italiano di Tecnologia.

- evento "Verso una nuova sanità di prossimità", presentazione del nuovo studio di Rekeep e Nomisma sugli investimenti e gli interventi infrastrutturali necessari per una nuova sanità territoriale di rete, in collaborazione con 24 ORE Eventi. Ore 16,30. In streaming.

- gli autori della Luiss University Press al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ore 16,30. L'evento prosegue fino al 17 ottobre.

- Torino: in occasione del Salone del Libro, incontro con Andrea Capussela, autore di 'Declino Italia', organizzato da CCA. Ore 17,15. Lingotto Fiere.

- Riva del Garda (Tn): Assemblea Confindustria Trento "Centralità dell'individuo e della qualità della vita. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Centro Congressi, Parco Lido 1.

POLITICA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Camera

9,00 documento indagine mercati finanziari e crescita (Finanze)

9,00 Ddl imprenditoria femminile (Agricoltura)

9,30 Ddl Commissione tutela consumatori; mozioni lavoro agile; Ddl pari opportunità (Aula)

10,00 risoluzioni credito cooperativo (Finanze)

13,30 question time ministero Transizione ecologica (Ambiente e Lavori pubblici)

14,00 Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite)

Senato

8,00 Audizione ministro Difesa su Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2021-23 (Difesa)

8,30 Dlgs su diritto d'autore (Giustizia e Lavori Pubblici)

8,30 Question time (Sanità)

8,45 Question time (Industria)

9,00 Question time (Lavoro)

9,30 Dl modalità operative consultazioni elettorali 2021 (Aula)

Organismi bicamerali

9,00 audizione ministro Transizione ecologica, Roberto Cingolani, su sicurezza energetica (Copasir)