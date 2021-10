Deloitte Private lancia 13 aziende nella quinta Elite Lounge

La 5ª ELITE Lounge di Deloitte Private accoglierà 13 aziende, affiancandole nel percorso di realizzazione dei rispettivi progetti di crescita e sviluppo. L’iniziativa testimonia l’impegno al fianco delle aziende da parte di Deloitte Private, la soluzione del network globale di consulenza Deloitte rivolta alle PMI quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity ed alle start-up. Il fatturato aggregato delle nuove aziende è di circa 1,2 miliardi di euro e nelle precedenti Lounge, Deloitte Private ha coinvolto circa 50 imprese operanti in diversi settori e provenienti da tutto il territorio nazionale. ELITE è il private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati nell'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

Le aziende coinvolte sono: Beta 80 Group S.p.a.; Castagna Univel S.p.a.; Contrader S.r.l.; Del Bo Impianti S.r.l..; Ferrarelle S.p.a.- Sb; Gargiulo & Maiello S.p.a.; Idea S.r.l.; Mach Power Italy S.r.l.; Otofarma S.p.a.; Optima Italia S.p.a.; Rch S.p.a.; Rototech S.p.a.; Sacel S.r.l.

“In un momento di ripartenza per tutta l’Italia – afferma Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader – diventa fondamentale contribuire alla crescita delle nostre aziende, vero motore propulsivo del Sistema Paese. La 5ª ELITE Deloitte Lounge va in questa direzione per sostenerne la loro crescita e competitività, favorendo un posizionamento di alto livello anche sui mercati internazionali tramite un percorso dedicato a rafforzarne strategia, organizzazione e cultura aziendale. Il piano di rilancio Next Generation Eu e gli obiettivi ad esso correlati hanno impresso un’accelerazione sulle priorità delle PMI, che si trovano in un percorso di trasformazione e al centro di un cambiamento culturale e organizzativo che richiedono capacità di investimento e di interazione con l’ecosistema industriale, istituzionale e territoriale”.

Marta Testi, Amministratore Delegato ELITE dichiara: ‘’Siamo felici di raggiungere oggi un nuovo ambizioso traguardo per ELITE e di farlo insieme a questa Lounge Deloitte: il superamento delle 1.000 società italiane all’interno della nostra community. Diventare una società ELITE vuol dire acquisire competenze nuove, moltiplicare le opportunità di business, accedere a fonti alternative di finanziamento per accelerare la crescita e far leva sul network dei partner per arricchire con capacità esterne la propria organizzazione. Oggi CEO e imprenditori sono chiamati ad agire sempre più responsabilmente nei confronti del contesto in cui operano e verso la più ampia collettività attraverso il conseguimento di obiettivi di crescita sostenibili. Siamo orgogliosi di essere al fianco di queste eccellenze italiane e ci auspichiamo che ELITE sia per loro un ambiente virtuoso e di crescita ulteriore’’.