Camera: oggi Question time con Lamorgese, Cingolani, Giorgetti e Orlando

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sul rialzo del prezzo dei prodotti energetici, al fine di sostenere le famiglie e la competitività del sistema produttivo italiano; sulle iniziative per garantire il fabbisogno energetico nazionale e incentivare la transizione energetica; sulle iniziative volte a contenere il prezzo del metano per autotrazione; sulle iniziative volte ad adeguare le prescrizioni delle autorizzazioni di impatto ambientale per i siti industriali altamente inquinanti, nel quadro della strategia per la transizione energetica; sulle iniziative volte alla pubblicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.