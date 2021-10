Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - "Amiamo la sosta per le nazionali". E' l'ironico tweet della Roma all'indomani dell'infortunio di Tammy Abraham con la nazionale inglese. Il 24enne attaccante rientrerà oggi nella Capitale per sottoporsi agli esami per capire l'entità dell'infortunio e se potrà essere a disposizione nel big match di domenica contro la Juventus.