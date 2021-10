Calcio: Ligue 1 contro mondiale ogni 2 anni, 'patrimonio da preservare e non banalizzare'

Parigi, 13 ott. - (Adnkronos) - "Senza previa consultazione, la Fifa vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e il cui impatto è irrimediabilmente negativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori. Questo progetto prevedere anche l'allungamento dei periodi internazionali che interromperebbero notevolmente la serie dei campionati nazionali e farebbero perdere interesse ai tifosi". La Ligue 1, la Lega calcio francese, prende posizione contro la proposta della Fifa di giocare il mondiale ogni due anni.

"Lo sviluppo del calcio non passa solo attraverso i Mondiali ma anche e soprattutto poggia sui campionati nazionali -sottolinea la Ligue 1 sul suo sito ufficiale-. Pertanto sarebbe preferibile che la Fifa promuovesse lo sviluppo di leghe professionistiche dove non ce ne sono, così come i campionati locali. la Coppa del Mondo è un patrimonio mondiale che va preservato e non banalizzato".