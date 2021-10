Brother ottimizza la propria offerta di etichettatura professionale

Brother, azienda conosciuta a livello mondiale per l’offerta di stampanti, scanner ed etichette e servizi di stampa gestita e TEKLYNX, leader nelle soluzioni software per i codici a barre, annunciano un’importante partnership. La collaborazione, che inizierà il 18 ottobre 2021, avrà l’obiettivo di rafforzare il portafoglio di soluzioni di stampa di Brother per semplificare il processo di creazione e stampa delle etichette con codice a barre e consentire alle aziende clienti di creare in modo efficiente le etichette secondo gli standard di settore.

Brother offre una gamma di diversi prodotti di etichettatura compatibili con le soluzioni software TEKLYNX: la combinazione di queste due offerte di prodotti consente di migliorare le prestazioni delle stampanti, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per stampare etichette in modo rapido ed efficiente. Le soluzioni integrate, ora disponibili, migliorano anche la sicurezza dei dati per le organizzazioni.

Nicolas Serra, Senior Manager Corporate & Solutions Division di Brother Francia, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership europea con TEKLYNX, leader mondiale nello sviluppo di software integrato, che ci consente di ottenere una forte visibilità sui mercati verticali strategici di Brother. Questa collaborazione aiuta i nostri clienti a utilizzare la stampante termica Brother ogni giorno per semplificare i processi di etichettatura, mantenendo un livello di precisione e conformità grazie all'utilizzo di questi potenti prodotti software."

"Siamo orgogliosi di lavorare con Brother e di poter offrire alle aziende l'opportunità di aumentare la produttività nella stampa di etichette", ha dichiarato Thierry Mtriver, Presidente di TEKLYNX.

Le soluzioni software di TEKLYNX coprono l'intera gamma di stampanti termiche per etichette di Brother e consentono alle aziende di stampare più formati di etichette da una piattaforma centralizzata, a seconda delle loro esigenze.

Il sistema di gestione delle etichette TEKLYNX consente di velocizzare la progettazione delle etichette attraverso un'interfaccia intuitiva. Ora le aziende possono apportare le modifiche ai progetti di etichette più rapidamente o creare modelli di etichette "predefiniti", risparmiando tempo e liberando costose risorse IT che possono concentrarsi sulle loro attività.

Grazie al codice a barre e alla tecnologia RFID in cui TEKLYNX è specializzata, questa collaborazione offre anche a Brother l'opportunità di migliorare le proprie soluzioni di etichettatura per la tracciabilità, dalla produzione alla spedizione, in diversi settori e mercati verticali.