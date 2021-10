Virtuo premiata tra le startup più innovative nella G20 Innovation League

Virtuo, la startup che sta rivoluzionando il mondo del noleggio auto tradizionale, è stata premiata tra le startup più innovative durante la G20 Innovation League, l'evento svoltosi a Sorrento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale e dal Ministero dello Sviluppo Economico, organizzato con l'Agenzia per il Commercio Estero, CDP Venture Capital Sgr e Simest.

L’evento, che ha coinvolto 22 Paesi, 100 startup tra le più promettenti del panorama internazionale dei Paesi del G20 e oltre 100 Venture Capitalist & Corporate, ha visto Virtuo primeggiare nella categoria “Smart Cities & Mobility”, grazie alla soluzione di mobilità sostenibile e completamente digitale che offre, focalizzata sui viaggi e gli spostamenti al di fuori dei centri urbani senza la necessità di dover possedere un’auto.

“Siamo orgogliosi di aver vinto la categoria "Smart Cities & Mobility". In Virtuo siamo convinti che l'auto personale non abbia più spazio nelle grandi città. La nostra soluzione per un veicolo on demand consente agli abitanti delle città di godere della libertà che un'auto offre, senza i costi, l'inquinamento e i vincoli di spazio pubblico di un'auto privata di proprietà" afferma Karim Kaddoura, co-Founder e co-CEO di Virtuo.

Nata in Francia nel 2016 attiva in numerose città europee come Parigi, Lione, Marsiglia, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo e da giugno attiva anche in Italia a Milano, Virtuo rappresenta una novità assoluta nel mondo del tradizionale autonoleggio a lunga distanza, offrendo un servizio completamente digitale, on demand ed innovativo grazie anche grazie anche a Virtuo Delivered, il servizio esclusivo di consegna e ritiro dell’auto a domicilio.

Come funziona Virtuo

Grazie a Virtuo il noleggio dell’auto avviene grazie all’app (disponibile per IOS e Android) con la quale in pochi click si può effettuare la prenotazione, pagare il noleggio, ritirare l’auto presso le stazioni di ritiro presenti in città ad ogni ora del giorno e della notte senza limiti di orario e senza contatto, segnalare eventuali danni, mettere in moto l’auto grazie all’apposita chiave digitale e... partire! Il tutto senza le code e le complessità di una tradizionale agenzia di noleggio.

Per quanti vogliono avvalersi di un ulteriore comfort, Virtuo offre anche Virtuo Delivered, l’innovativo servizio di car delivery, grazie al quale ricevere e consegnare l’auto prenotata presso il proprio domicilio.

A disposizione di tutti i clienti un servizio di customer service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui poter rivolgersi gratuitamente per tutte le necessità legate al noleggio.

Tramite l'app anche durante il noleggio è possibile modificare le condizioni, come ad esempio aumentare il chilometraggio, estendere il periodo di noleggio e selezionare gratuitamente fino a 4 guidatori aggiuntivi, segnalare eventuali danni che il veicolo potrebbe avere subito nel tragitto e chattare con il servizio clienti in tempo reale.

Tutti i veicoli della flotta Virtuo sono puliti e sanificati al termine di ogni noleggio per garantire ai clienti la massima sicurezza.

La flotta di Virtuo verso l’elettrificazione

Di recente a Londra e Parigi sono stati introdotti all’interno della flotta di Virtuo veicoli Tesla Model 3. Un segnale importante che testimonia l’impegno di Virtuo verso un modello di mobilità sempre più sostenibile attraverso l’elettrificazione della propria flotta auto, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 quota 50% di veicoli elettrici sul totale dei veicoli a disposizione.