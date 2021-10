Scuola, Sesana (Generali): "Al via Ora di futuro 2021, in 3 anni coinvolti 180mila bambini"

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ora di futuro è un progetto di successo, abbiamo coinvolto più di 180mila bambini e più di 16mila famiglie in difficoltà sono state aiutate. Siamo al terzo anno e stiamo entrando nel quarto anno del programma della Fondazione Generali The Human Safety Net". Lo ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines, a margine dell’evento di presentazione dell’Osservatorio Thsn/Ora di futuro 2021 che si è tenuto a Roma alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Vogliamo continuare su questa strada e dare il nostro contributo alla società e alla scuola, che è il centro di formazione dei nostri futuri adulti - ha proseguito Sesana - I ragazzi ci hanno raccontato molto chiaramente la scuola che desiderano: vogliono una scuola aperta, sostenibile, che sia un centro di relazioni e un punto di aggregazione anche per le famiglie. Con la scuola vogliono tornare a visitare l’Italia, a fare gite, a divertirsi insieme e farsi meravigliare dalle tante cose belle che abbiamo nel nostro paese. Ora sta a noi dare seguito a questi giusti desideri. In questi quattro anni abbiamo continuato ad aprire centri, ad aumentare il numero di famiglie supportate e ad apportare novità alla nostra piattaforma digitale per la formazione”.