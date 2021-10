Sassoli "Il turismo deve essere al centro della ripresa europea"

ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devastante quanto inatteso. Tutto ciò ha determinato forti cambiamenti non solo sul piano economico e sociale ma anche sui nostri stili di vita e sulle nostre abitudini. In questo senso il turismo - che rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno per l'UE - è stato senza dubbio uno dei settori più colpiti. Si stima infatti che a causa della pandemia, alcuni sotto-settori turistici hanno avuto perdite tra il 70 e l'80%, con un impatto negativo di circa 11 milioni di posti di lavoro". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, al Global Tourism Forum 2021. "L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo e dunque è importante sostenere questo settore perché, oltre a rafforzare la nostra competitività, può rilanciare in modo significativo la nostra ripresa economica e sociale. Per fare questo servono nuove alleanze, serve individuare nuovi strumenti in grado di facilitare la mobilità e renderla più sostenibile, resiliente e con un minore impatto ambientale", ha aggiunto. "Il turismo è un importante strumento per promuovere la ricchezza culturale dei nostri territori e per valorizzare ancora di più quell'idea di cittadinanza globale e solidale che sta alla base di una società aperta e inclusiva - ha spiegato Sassoli -. Se vogliamo rilanciare l'intero ecosistema turistico e renderlo più efficace e resiliente dopo questa pandemia, è importante utilizzare in modo intelligente non solo le opportunità di finanziamento esistenti nell'ambito del Quadro Finanziario pluriennale dell'UE e del Next Generation EU, ma soprattutto lavorare insieme ad un'agenda europea per il turismo 2030/2050, in modo da rafforzarne la sua competitività nel medio e lungo periodo". (ITALPRESS). sat/com 12-Ott-21 12:26