Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il voto di Montecitorio sull’inserimento della tutela dell’#ambiente in #Costituzione è un segnale politico importante, come lo è l’ampia maggioranza che lo ha votato. Abbiamo bisogno di un impegno comune di tutti per la tutela del nostro pianeta". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter.