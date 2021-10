Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Sono amareggiato per la sentenza che mi sembra profondamente ingiusta perché sono state accolte solo le tesi dell'accusa. Sono convinto che Davide ha detto la verità e ho fiducia nella magistratura che, spero, ristabilirà in appello 'la Verità'". E' il commento di Vasco Rossi, appresa la notizia della condanna a 1 e 10 mesi per suo figlio, Davide Rossi.