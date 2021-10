Motomondiale: Rossi, 'sono andato in paranoia pensando alla mia ultima gara a Valencia'

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - "Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGP. Quando ho annunciato il mio ritiro in Austria ad agosto, non ero particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare". Lo dice Valentino Rossi, nel corso di un'intervista a Dazn Spagna, in merito al suo imminente ritiro dal motomondiale che avverrà il 14 novembre a Valencia. "Sono 15 anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ero mai preoccupato della cosa. L’addio al Motomondiale non sarà facile, ma penso che possa comunque essere un bel momento, nonostante tutto", aggiunge il 'dottore'.