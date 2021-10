Forza Nuova: Sylos Labini, 'Cgil rompe silenzio elettorale, si riunisca anche centrodestra'**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La manifestazione indetta per sabato 16 ottobre dalla Cgil e dal suo segretario Maurizio Landini "è molto grave perché rompe il silenzio elettorale, e questo significa che qualsiasi altro fronte elettorale può inventarsi un comizio su un tema qualunque, e riunirsi. Il silenzio elettorale è ufficialmente rotto". E' la provocazione che fa all'Adnkronos l'attore Edoardo Sylos Labini, fondatore del movimento CulturaIdentità, commentando l'annunciata manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil per sabato 16 ottobre in Piazza San Giovanni a Roma.

"Il silenzio elettorale è ufficialmente rotto -incalza Sylos Labini- I leader del centrodestra sabato si uniscano dunque insieme per un comizio sulla violenza contro le donne, visto che la sinistra quando le violenze arrivano da un certo mondo islamico sta in silenzio. Ecco, il centrodestra sabato si riunisca e faccia un comizio su questo tema", esorta.