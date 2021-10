Forza nuova: Renzi, 'mozione? Iv ci sta, è minaccia democratica'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - La mozione per lo scioglimento di Forza Nuova? "Nel momento in cui si pone la questione della minaccia democratica, come hanno fatto Pd e M5S, benissimo: si vada in Parlamento entro questa settimana, noi ci stiamo, lo abbiamo detto. Nessuna difficoltà, nessun problema a calendarizzarla subito. Anzi, speriamo venga calendarizzata subito". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel podcast Metropolis su Repubblica.it.