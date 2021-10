Forza Nuova: Mulè (Fi), 'per me come No Tav'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Se voterei la mozione del Pd per sciogliere Fn? Sono talmente schifato da qualsiasi forma di estremismo di qualunque tipo, sono dieci anni che non capisco come sopportiamo che i No Tav prendano a sassate i nostri poliziotti, così come sono schifato da questi della Cgil, la violenza mi fa ribrezzo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Difesa e deputato Fi, Giorgio Mulè.

Fosse per lei scioglierebbe Forza Nuova? “Ci deve essere una sentenza che stabilisce che quello è un movimento sia fuorilegge. Se lo dovesse fare il governo secondo me sarebbe una forzatura. Siamo stati troppo buoni coi No Tav, troppo buoni - ha proseguito Mulè a Rai Radio1 - abbiamo avuto fortuna che non c'è scappato il morto coi No Tav”.

Paragona gli attacchi dei No Tav a quelli contro la Cgil? “La fisicità dell'attacco alla Cgil no è diversa da quella di un attacco al cantiere, che è un presidio dello Stato”. Quindi per lei Fn è come i No Tav? “Per me è assolutamente la stessa cosa - ha spiegato il sottosegretario a Un Giorno da Pecora - anzi i No Tav cercavano di far del male deliberatamente ai poliziotti”.