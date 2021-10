Forza Nuova: Conte a Meloni, 'prendere posizione in modo chiaro sennò ambiguità'**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Cosa c'entrano le Foibe di fronte a un gruppo che fa un assalto squadrista di ispirazione fascista? E' buttare la palla in tribuna. Lei dovrebbe venire alla manifestazione di sabato e Meloni dovrebbe smetterla 'adesso voglio fare un'indagine sulla matrice'. Ci sono dei momenti in cui bisogna prendere posizione in modo chiaro sennò si alimentano ambiguità". Così Giuseppe Conte, leader M5S, a Di Martedì su La7 rivolgendosi ad Alessandro Sallusti.