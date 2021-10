Covid: faq p.Chigi, mascherine, sanificazioni e distanziamento anche con green pass**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "I protocolli e le linee guida di settore contro il Covid-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass? No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.