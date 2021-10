Covid: Di Maio (Iv), 'estendere validità green pass guariti a 12 mesi'

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "È giusto che il governo intervenga quanto prima per risolvere il vuoto legislativo che prevede per i guariti dal Covid-19 un Green pass della durata di soli 6 mesi, rispetto ai 12 mesi previsti per effettuare la monodose di vaccino". Lo dichiara Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

"Occorre dare al più presto una risposta concreta, sicura e praticabile per i guariti da Covid. Ciò anche alla luce della circolare ministeriale che ammette l’attesa 'non oltre un anno' per la vaccinazione dei guariti con monodose -prosegue Di Maio-. Si tratta di persone senza Green pass non per scelta, ma per condizione e dopo aver subito gli effetti del Covid non possono essere ulteriormente penalizzati".

"Si valutino le modalità tecniche, ma è necessario porre rimedio a questa situazione. Sempre più numerose sono le segnalazioni di lavoratori guariti che rischiano di essere sospesi dal lavoro anche qualora abbiano effettuato un tampone negativo con referto cartaceo negativo, poichè sovente non funziona la generazione automatica del Green pass", conclude.