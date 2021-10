Covid: bozza Dpcm per rientro lavoro green pass, divieto conservare qr code o uso per altri fini

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il green pass o l'ormai celeberrimo QR code possono essere utilizzati dal datore di lavoro solo ed esclusivamente per verificare che il dipendente, a partire dal 15 ottobre, sia in regola per accedere al posto di lavoro, ovvero provvisto di passaporto vaccinale. Infatti, "è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste" dalla legge "in esito ai controlli". E' quanto previsto dall'ultimo Dpcm -la bozza è stata visionata dall'Adnkronos- che traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del green pass ai tornelli e all'ingresso degli uffici.