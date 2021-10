Basket: preseason Nba, Korkmaz trascina Philadelphia al successo su Brooklyn

Philadelphia, 12 ott. -(Adnkronos) - Ancora senza Kyrie Irving ai Brooklyn Nets non bastano Kevin Durant (23 punti con 9/13 al tiro) e James Harden (21 punti) per evitare ai il primo ko nella preseason Nba, arrivato con il punteggio di 115-104 in trasferta contro Philadelphia. A guidare i Sixers, ancora privi di Ben Simmons, ci pensano i lunghi - Andre Drummond con 16 punti e Joel Embiid con 14 - ma soprattutto un Furkan Korkmaz scatenato: 27 punti con 4/10 da tre punti per il turco.