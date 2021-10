Arriva Takeve, il primo delivery al femminile, etico e sostenibile

Il 12 Ottobre 2021 si svolgerà a Roma l'evento di presentazione della prima ed unica piattaforma di delivery completamente al femminile. Takeve è stata fondata da tre giovani donne con lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro per le donne, garantendo loro le migliori condizioni e mirando a ridurre il gender gap esistente nel settore delle consegne a domicilio. A Roma e a breve anche a Milano, Takeve vuole imporsi come un nuovo player nel mercato del delivery con un concept più sostenibile, etico e che valorizzi l'empowerment femminile, con uno staff di riders donne regolarmente assunte e fornite di una bicicletta elettrica con dispositivi per la sicurezza personale.

Non solo, Takeve è l’unico delivery che oltre al food mira a soddisfare nell’extra food le esigenze di un mercato che richiede consegne sempre più veloci in ogni categoria dell’e-commerce, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle donne, offrendo una rapida consegna in circa trenta minuti di diverse tipologie di prodotti, tra cui prodotti beauty, contraccettivi, articoli per la cura dei bambini, elettronica e tanti altri. La mission di Takeve è quella di creare un impatto positivo nella società, per questo oltre all'utilizzo di mezzi green e all’impegno contro lo spreco alimentare, parte dei ricavi di ogni ordine viene devoluta in beneficenza ad una ONLUS che il cliente stesso potrà scegliere dopo la conferma dell’acquisto.

Periodicamente i destinatari delle donazioni cambieranno. Per il lancio e il primo step le onlus scelte sono: Telefono Rosa, che si occupa di sostenere donne e bambini vittime di violenza, rappresentata da Maria Garnieri Moscatelli. Fondazione Heal, a favore della cura e della ricerca nell'ambito della neurooncologia pediatrica, rappresentata da Serena Catallo e fondata insieme ad Elena Santarelli ed altri. A credere in questo progetto fin da subito ci sono stati brand internazionali affermati, tra cui Diadora Utility che offre sicurezza alle riders fornendole di abbigliamento da lavoro, Dott, che promuove una mobilità green, Enegan, che offre elettricità a zero emissioni, Vodafone Tgroup, Coca Cola Hbc, Reckitt e Banckiser con brand leader come Durex, Scholl e Veet e altri nelle principali categorie di prodotti a target donna.

"Crediamo fermamente che questo sia il momento giusto per avviare un'attività in un settore che può fare molto per le donne, dando voce alle donne, sia come riders che come clienti, oltre che ai ristoratori penalizzati dalla pandemia, in partnership con importanti aziende che credono in una società più sostenibile ed etica" sostiene la CEO di Takeve, Evelyn Pereira. L’evento sarà moderato dalla conduttrice Janet De Nardis. Parteciperanno stampa, media nazionali e influencer; sarà un'occasione per conoscere il progetto nella sua totalità, il team di riders e le aziende partner/sponsors. Agli invitati verrà offerta una degustazione di food & drinks e consegnata una giftbox. Il tutto sarà accompagnato da una performance musicale della cantautrice Ludia Venus.