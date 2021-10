Afghanistan: Draghi, 'mandato a Onu su road map per procedere ad aiuti'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il G20 straordinario dell'Afghanistan "ha dato mandato all'Onu per avere una roadmap per procedere agli aiuti umanitari in modo coordinato". E tra le "prime cose da chiedere al governo talebano e che vi sia possibilità per le Nazioni Unite ma anche per altri di poter entrare e uscire, di avere libertà di movimento" per gestire gli aiuti umanitari. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana.