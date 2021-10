Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Lo considero un successo. E' stata la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan. "Il multilateralismo, con fatica, sta tornando come schema di lavoro dei paesi piu' importanti del mondo".