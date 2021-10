Afghanistan: Draghi, 'G20 soddisfacente e fruttuoso'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il G20 straordinario sulla crisi afghana "è stato complessivamente molto soddisfacente e fruttuoso", con una "consapevolezza diffusa che emergenza umanitaria in Afghanistan è gravissima", tanto che durante il summit si è parlato di "catastrofe umanitaria e con l'avvicinarsi dell'inverno c'è la percezione di come la situazione stia precipitando". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan.