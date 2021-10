Afghanistan: Draghi al G20, 'lavoriamo insieme per non abbandonarlo'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Vorrei concludere con un invito molto sentito. Invito tutti voi a lavorare insieme per non abbandonare l’Afghanistan. Nonostante le tante differenze che ci caratterizzano, non dobbiamo accettare questa catastrofe. Dovremmo agire, e questo sarà l’aspetto principale su cui dovremo lavorare nei prossimi giorni" .Lo ha detto il premier Mario Draghi, chiudendo il suo intervento al vertice straordinario dei leader del G20 sulla crisi afghana.