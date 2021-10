Terzulli (Sace): 'Ripresa export servizi rimandata al 2022'

Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli scambi globali ritornano a correre e guidano la ripresa. Il 2021 quindi registra un forte rimbalzo dell'economia mondiale. La ripresa per l'export dei servizi sarà rimandata al 2022 e agli anni successivi, quindi i tempi saranno più allungati. Ma il recupero sarà pieno". Così, Alessandro Terzulli, chief economist Sace, intervenendo all'evento on line 'Tra Covid, rimbalzo e Pnrr quale sviluppo per l'economia italiana?', con la presentazione dei dati del rapporto trimestrale dell’osservatorio del terziario di Manageritalia realizzato da Oxford Economics.

Per Terzulli, quindi, per la "ripresa dell'export dei servizi ci sarà da aspettare, non sarà veloce", aggiunge.

All'interno dell'export dei servizi "pesa l'incertezza che ancora circonda il turismo, è lontano il momento in cui si raggiungeranno i livelli di turisti stranieri in Italia. Impatti significativi poi sono stati registrati sul sistema fieristico", continua. "Un recupero quindi nel 2022 possa esserci ma dipende anche dalle campagne vaccinali, che devono raggiungere anche altri Paesi", conclude.