Private Debt Award 2021 a Clessidra, Equita, Riello e Tikehau

I vincitori della quarta edizione del Private Debt Award, sono stati premiati durante la cerimonia che si è tenuta presso la Greenhouse di Deloitte. Il premio è stato promosso da AIFI e Deloitte, con la collaborazione di Economy e de Il Sole 24ORE. Assegnato anche un premio Saccomanni ad Anthilia & Finint.



I nomi dei premiati sono stati selezionati da una giuria composta da professionisti di altissimo livello appartenenti al mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico decidendo tra 18 operazioni realizzate da 11 fondi di private debt e 2 fondi di distressed debt nelle categorie Sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti, aree geografiche o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie) e Leveraged buyout/operazioni straordinarie (progetti di crescita attraverso acquisizioni, anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario per l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con l’imprenditore).

La Giuria, presieduta da Innocenzo Cipolletta e composta da Luigi Abete (presidente onorario FeBAF), Andrea Azzolini (responsabile debt advisory, Deloitte), Guido Corbetta (ordinario dip. management e tecnologia, Bocconi), Marco Ferrando (caporedattore Finanza & Mercati - Il Sole 24ORE), Giancarlo Giudici (ordinario corporate finance, School of Management del Politecnico di Milano), Sergio Luciano (direttore, Economy), Giovanni Maggi (presidente, Assofondipensione), Luca Manzoni (responsabile corporate banking, Banco BPM), Emanuele Orsini (vicepresidente, Confindustria), Federico Visconti (rettore, Università Carlo Cattaneo – LIUC), Dario Voltattorni (segretario generale, Confindustria Lombardia) ha decretato i vincitori che sono:

• per la categoria operazione conclusa – Sviluppo, Riello Investimenti Partners SGR SpA per l’operazione CMC SpA, gruppo di progettazione e realizzazione di macchinari per il packaging e per il mailing;

• per la categoria operazione conclusa – leveraged buyout/operazioni straordinarie, Equita Capital SGR SpA per l’operazione Crippa SpA, azienda di macchine full - electric per la piegatura e la sagomatura di tubi in acciaio e alluminio per il settore automobilistico, nautico, aerospaziale e del mobile;

• per la categoria operazione rimborsata, Tikehau Capital per l’operazione Dedalus Holding SpA, azienda di sviluppo e implementazione di soluzioni software per il settore healthcare;

• per la categoria operazione conclusa – distressed debt, Clessidra Capital Credit SGR SpA per l’operazione Sisma SpA, società di produzione e distribuzione di prodotti di personal care, home care e food care;

• premio Saccomanni ad Anthilia Capital Partners SGR SpA & Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA per l’operazione Friulair Srl, società che progetta, sviluppa e commercializza essiccatori, filtri, refrigeranti ed accessori per il trattamento dell’aria compressa e di sistemi di refrigerazione industriale dell’acqua.

“Quest’anno abbiamo istituito un premio Saccomanni in suo ricordo perché il suo impegno governativo ha permesso e favorito la crescita del private debt nel nostro Paese e oggi, se possiamo finalmente vedere il ruolo importante che sta svolgendo per l’economia reale, lo dobbiamo anche al suo grande lavoro” afferma Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI, “Il ruolo pubblico però non può dirsi finito: serve ancora una spinta che permetta il moltiplicarsi di fondi che svolgano questa tipologia di operazioni supportando così la ripresa e il consolidamento della nostra economia”.

“Negli ultimi mesi caratterizzati dall’impatto pandemico, il mercato del private debt ha svolto un ruolo fondamentale, aiutando in modo concreto le piccole e medie imprese nel fronteggiare la crisi” afferma Antonio Solinas AD di Deloitte Financial Advisory. “Il capitale di debito ancora una volta ha confermato la sua importanza, supportando e rilanciando l'economia reale verso il ritorno ad un orizzonte di investimenti e sviluppo per tutto il sistema imprenditoriale italiano. Questa rappresenta una delle vie privilegiate per sostenere la competitività e innovare nel nuovo contesto”.