Il prezzo del gas sale e spaventa sul serio i mercati

I prezzi europei del gas naturale sono saliti di nuovo negli ultimi giorni,, mentre il governo della regione scuote la sua strategia per mantenere i vostri radiatori in funzione questo inverno.

Cominciamo con il lato positivo: la domanda di energia è così alta in questo momento a causa del forte rimbalzo dell'Europa dagli eventi dello scorso anno. Ma questa ripresa non significa molto se non le si permette di fiorire, e la dura competizione per una fornitura stagnante di energia potrebbe portarla ad una fine prematura. I paesi, dopo tutto, stanno cercando di superarsi l'un l'altro per riempire i loro depositi di gas prima dell'arrivo di un inverno rigido, il che ha fatto salire i prezzi del gas naturale del 60% negli ultimi due giorni. Anche questo rally ha probabilmente ancora da correre: la Cina sta ordinando alle aziende statali di accaparrarsi tutte le forniture che possono ottenere, mentre l'Europa sta ancora tenendo livelli storicamente bassi di gas naturale per questo periodo dell'anno.

Il quadro generale: L'UE spende soldi per fare soldi.

L'Unione Europea non sta prendendo la cosa sottogamba: mercoledì ha detto che farà circolare tagli alle tasse e pacchetti di sostegno per aiutare ad alleviare i danni alle famiglie e alle imprese. È nel suo interesse fare esattamente questo, dato che alcune delle aziende più energivore della regione sono già state costrette a ridurre le operazioni. Il produttore tedesco di ammoniaca SKW Piesteritz, per esempio, ha annunciato martedì che taglierà la produzione del 20%. Questo è importante: l'ammoniaca è un ingrediente essenziale nei fertilizzanti, e i costi più alti delle coltivazioni sono destinati a lasciare il segno sulla vostra spesa settimanale.

L'aumento dei costi dell'energia tende a portare a una maggiore inflazione, quindi gli investitori si stanno innervosendo proprio ora: le obbligazioni tendono a performare male quando i prezzi sono in aumento, poiché i rendimenti fissi che offrono valgono meno. Questo spiega perché gli investitori hanno venduto i titoli di stato britannici a 10 anni mercoledì, mandando i rendimenti - che aumentano quando i prezzi scendono - a un massimo di due anni.