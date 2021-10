Gm vuol raddoppiare i suoi profitti entro il 2030

General Motors (Gm) ha detto all'inizio che sta progettando di raddoppiare le sue entrate entro il 2030: e la più grande casa automobilistica americana sa esattamente dove deve andare per farlo accadere.

Le case automobilistiche di tutto il mondo si sono affrettate a produrre veicoli elettrici (Ev) per una clientela sempre più eco-consapevole, e Gm non è diversa: la società si è impegnata a giugno a spendere 35 miliardi di dollari in Ev entro il 2025, così come a smettere di produrre auto tradizionali completamente entro il 2035. Pensa che questo spostamento aumenterà le sue entrate Ev da 10 miliardi di dollari nel 2023 a 90 miliardi di dollari nel 2030.

E non si ferma qui: Gm pensa che guadagnerà 80 miliardi di dollari anche dalle sue altre nuove attività, comprese le auto a guida autonoma e i servizi di abbonamento come la copertura dei guasti. Mettete tutto insieme, e l'azienda spera di raggiungere 280 miliardi di dollari di vendite entro la fine del decennio.

Le azioni di Gm sono salite del 40% quest'anno contro il 20% del mercato azionario statunitense, e questo rally potrebbe non finire presto. Per prima cosa, l'introduzione dei servizi di abbonamento aumenterà i profitti dell'azienda, dal momento che essi vantano margini più alti rispetto alle vendite di auto a costo elevato. E poi, per un altro verso, la spinta verso i veicoli elettrici farà appello a una base di investitori che sta investendo sempre più in aziende sostenibili.

Gm ha venduto 10 volte più auto di Tesla l'anno scorso, ma è ancora valutata 10 volte meno del leader del mercato Ev - soprattutto perché Tesla è trattata come una società di tecnologia ad alta crescita piuttosto che una casa automobilistica. Gm, quindi, secondo quanto riferito, sta cercando di rebranding come una società di "mobilità tech-enabled", e ha iniziato introducendo una nuova piattaforma software in-car giovedì. Ma poiché potrebbero volerci anni per competere con Tesla sul suo stesso territorio, GM sta progettando di muoversi nel frattempo verso i robotaxi e i servizi di consegna self-driving – entrambe aree che Tesla non ha ancora provato.