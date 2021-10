Forza Nuova: Lollobrigida, 'Parlamento non può sciogliere nessuno, il governo può farlo e agisca'

Roma, 11 ott (Adnkronos) - "La legge ordinaria assegna la responsabilità di agire con estrema velocità e celerità al governo. Il governo può scogliere le organizzazioni eversive in questa Repubblica, e se da 10 anni il Pd è al governo perchè non ha agito con questo strumento?". Lo ha detto il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida in aula alla Camera.

"Fratelli d'Italia non sfuggirà alle responsabilità per conto delle competenze assegnate al Parlamento. Il governo se deve agire lo faccia, il ministro Lamorgese informi, Draghi riunisca il Cdm e prenda provvedimenti. Non c'è bisogno di trasformare una indicazione chiara che non assegna al Parlamento la facoltà di sciogliere qualcuno".