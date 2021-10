Forza Nuova: Lollobrigida (FdI), 'Lamorgese chiarisca in aula, sua inefficienza totale'

Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Condivido le richieste fatte formalizzando in aula la richiesta per una informativa urgente della Lamorgese, è necessario capire". Lo ha annunciato in aula il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida.

"E' giusto che la Lamorgese venga qui a riferire, la sua inefficienza totale penalizza le persone aggredite e le forze dell'ordine, un chiarimento è necessario", ha aggiunto Lollobrigida.

"Completa solidarietà a chiunque sia oggetto di violenza, per l'agressione alla Cgil. Volentieri abbiamo partecipato come atto naturale alla manifestazione di Landini, confermando quanto Fratelli d'Italia sia distante da ogni atto di violenza . Solidarietà anche alle forze dell'oridne abbandonate a loro stesse in una fase così delicata e alla piazza pacifica, riunita in piazza del Popolo", ha spiegato l'esponente di FdI.