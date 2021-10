Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Dalla Piazza del Comune di #Savona ho fatto un appello a tutte le forze politiche perché lo scioglimento di #ForzaNuova sia vissuto come un gesto unitario e non di parte. Dopo i gravi fatto di sabato tutti si riconoscano in una decisione che rende attuale e viva la #Costituzione". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.