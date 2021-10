Forza nuova: Letta a Meloni, Salvini e Tajani, 'non facciamone vicenda destra-sinistra'

Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci e dobbiamo essere noi i più inclusivi, saranno gli altri che decideranno di scartare. Mi sento di dire a Meloni, Salvini e Tajani, è un errore se trasformiamo questa vicenda in una vicenda destra-sinistra. Vuol dire che il legame ambiguo con il fascismo è un problema per il centrodestra e sarebbe un problema per tutto il Paese". Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv, parlando del caso Forza nuova.

"Io potrei essere tentato di avere come contendente una destra ancorata al fascismo ma sarebbe un errore per l'Italia. Io sogno un confronto con due parti politiche che possono governare entrambe", ha spiegato il segretario del Pd.